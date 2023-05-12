В Екатеринбурге 16-17 мая пройдет всероссийский финансовый форум «Финмаркет»

Всероссийский мультиформатный финансовый форум «Финмаркет» состоится в Екатеринбурге 16-17 мая. Среди спикеров: первый министр экономики в истории новой России и ученый-экономист Андрей Нечаев, заместитель главного редактора телеканала РБК, аналитик Даниил Бабич. Участие в мероприятии бесплатное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На форуме будут обсуждаться такие темы, как цифровизация финансового рынка, снижение финансовых рисков для бизнеса, актуальные способы привлечения средств для стартапов, подготовка к глобальным переменам в финансовой сфере. С приветственным словом выступит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Первый день мероприятия пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», второй — в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16). Организаторами мероприятия являются Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) совместно с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте