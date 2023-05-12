Корпорация развития Башкирии разработала проект мини-завода по производству сталелитейной продукции

В Башкирии разработан проект строительства мини-завода по производству сталелитейной продукции на 170 рабочих мест, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Объем вложений составляет 1,8 млрд руб., из которых чуть больше 1 млрд руб. потребуется на закупку оборудования, а 645,3 млн руб. – на строительно-монтажные работы. Срок реализации проекта — полтора года. На заводе планируется производить горячекатаную проволоку 6,5 мм (30 тыс. т в год), арматурный прокат периодического профиля A500С и арматурный прокат периодического профиля A240С (по 35 тыс. т в год).

По словам генерального директора Корпорации Наиля Габбасова, предприятие не будет зависеть от доменных печей, а путь от исходного сырья до готовой продукции займет несколько часов. В качестве сырья предлагается использовать, например, металлолом.

Для реализации проекта предложен участок площадью около 19 га в Агидели, на котором расположены здания общей площадью более 15 тыс. кв. м. Их необходимо отремонтировать, закупить оборудование, в том числе дуговую сталеплавильную печь, автомобили (восемь погрузчиков Zauberg и пять КамАЗов) и так далее.

По предварительным расчетам, срок окупаемости проекта — семь лет. Предлагаются такие меры господдержки, как включение проекта в перечень приоритетных, освобождение от налога на имущество организации, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и возможность получения льготного займа по линии Фонда развития промышленности.

Майя Иванова

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