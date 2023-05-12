Больше 220 жителям Удмуртии диагностировали ВИЧ с начала 2023 года

С начала 2023 года в Удмуртии впервые диагностировали ВИЧ у 227 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона. Всего на сегодняшний день в республике более 8 тыс. жителей с данным диагнозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главного врача Удмуртского республиканского центра СПИД Олега Горбунова, преобладает половой путь передачи инфекции – в 2023 году таким способом заразились 82% вновь заболевших. Прежде, до 2008 года, в Удмуртии основным путем инфицирования был наркотический.

Актуальной остается проблема передачи ВИЧ от матери ребенку. За все годы регистрации в Удмуртии от ВИЧ-инфицированные женщины родили 2560 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 77 детям.