Свердловский депутат Госдумы предложил судить за госизмену людей, продающих военные билеты

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил приравнивать к государственной измене действия людей, которые помогают получить военные билеты. По мнению господина Иванова, такие «услуги» являются прямой помощью ВСУ. «Что это как не измена Родине? "Расстрельная статья"»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обсужу с коллегами в Госдуме вопрос о внесении поправок в УК РФ, предусматривающих, что к государственной измене приравниваются действия, направленные на ослабление обороноспособности страны, к которым можно причислить изготовление и покупку липовых военников»,— заявил Максим Иванов.

Депутат добавил, что в отношении подобных «конторок», а также их клиентов должна быть «нулевая терпимость», как со стороны общества, так и государства.

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