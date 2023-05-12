В Сочи работников конефермы задержали за конную прогулку по городу

Полицейские в Сочи составили административные протоколы в отношении двоих мужчин, которые накануне устроили скачки на лошадях по городу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчин, работающих на конеферме, признали виновными в мелком хулиганстве и нарушении правил дорожного движения, оба нарушителя задержаны.

Видеозаписи, сделанные в Сочи, появились в интернете 9 мая. На одном видео снято, что четверо мужчин на лошадях едут по автотрассе, автор другого видео снял момент, когда в тоннеле лошадь подвернула ногу на бетонном покрытии и упала вместе с наездником. После этого мужчина поднялся на ноги, отвел лошадь в сторону, сел в седло и поехал дальше. Сюжеты вызвали больше количество откликов пользователей интернета, которые возмущались поведением наездников, создающих опасные ситуации для водителей. Полиция провела проверку по факту публикации видео и установила двоих участников инцидента.

Анна Перова, Краснодар