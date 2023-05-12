В Ульяновске собираются снести известную шашлычную на Федерации

В Ульяновске собираются снести известную в городе шашлычную на ул. Федерации, которая работает с 1999 года. По словам владелицы заведения общепита Гульнары Бабаевой, получено уведомление от регионального минимущества и архитектуры об окончании арендного срока с требованием снести объект незаконного капитального строительства.

По информации предпринимателя, в 2005 году был заключен договор аренды с минимущества региона, который продлевался каждые пять лет. Выкупить земельный участок не представляется возможным. При этом предлагалось перенести шашлычную в один из городских парков.

В настоящее время в заведении общепита работает около 30 человек. Шашлычная популярна среди жителей и гостей Ульяновска и считается одним из знаковых мест города. Недавно по заказу владельцев местные архитекторы разработали эскиз фасада с учетом расположенных рядом исторических зданий, который был согласован. Появилась кованая решетка и новый арт-объект – памятник шашлыку.

Долгое время областные власти не обращали внимание на проблему и требовали снести заведение, однако за шашлычную вступились жители города и начали собирать подписи с требованием сохранить заведение , ставшее одной из визитных карточек города.

Только после общественного резонанса губернатор Алексей Русских поручил главе правительства региона Владимиру Разумкову создать комиссию по выработке решения относительно будущего данного заведения общепита. По его мнению, здание шашлычной немного выпадает из общей концепции исторической улицы, ставшей частично пешеходной. При этом собственники заведения говорят, что предлагали привести фасад в соответствие с требованиями властей, но последние все равно настаивали на сносе заведения.

Евгений Чернов