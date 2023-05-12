Ярославский детский омбудсмен выступил за пятидневку в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин считает целесообразным введение в школах области пятидневной учебной недели. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К господину Крупину обратилась инициативная группа родителей учеников одной из школ в Дзержинском районе Ярославля. Родители добиваются перехода на пятидневку, но не находят понимания со стороны руководства школы. Уполномоченный проводит проверку по обращению.

«Жизнь ребенка не должна проходить только в школе. Пятидневная учебная неделя позволит детям, в первую очередь, проводить больше времени с родителями, открывать новые горизонты путешествий, совместно трудиться в доме и на природе»,— считает Михаил Крупин.

Вопрос о пятидневной неделе неоднократно поднимался на форуме Совета отцов, на ежегодном Гражданском форуме Ярославской области. Сейчас решение о формате обучения каждая школа региона принимает самостоятельно.

Антон Голицын