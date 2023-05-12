Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский детский омбудсмен выступил за пятидневку в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин считает целесообразным введение в школах области пятидневной учебной недели. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К господину Крупину обратилась инициативная группа родителей учеников одной из школ в Дзержинском районе Ярославля. Родители добиваются перехода на пятидневку, но не находят понимания со стороны руководства школы. Уполномоченный проводит проверку по обращению.

«Жизнь ребенка не должна проходить только в школе. Пятидневная учебная неделя позволит детям, в первую очередь, проводить больше времени с родителями, открывать новые горизонты путешествий, совместно трудиться в доме и на природе»,— считает Михаил Крупин.

Вопрос о пятидневной неделе неоднократно поднимался на форуме Совета отцов, на ежегодном Гражданском форуме Ярославской области. Сейчас решение о формате обучения каждая школа региона принимает самостоятельно.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...