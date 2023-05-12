Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородским экспортерам фанеры подготовили субсидии

Минпромторг Нижегородской области разработал порядок предоставления субсидий производителям фанеры на экспорт, проект документа опубликован на сайте регионального правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство планирует субсидировать часть затрат предприятий на оплату электроэнергии и отчислений на страховые взносы, в том числе, в рамках декретных отпусков, а также обязательному медицинскому и пенсионному страхованию, следует из проекта.

Субсидию смогут получить российские предприятия, средняя зарплата которых в 2022 году была выше 38 тыс. руб., а численность работников – не ниже 100 человек. Доля экспорта у получателей господдержки должна быть более 65%, а падение выручки от экспорта за второе полугодие 2022 года – более 20% в годовом выражении.

Поддержку планируется предоставить по госпрограмме «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...