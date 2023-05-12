В Петербурге на улице нашли тело 15-летнего мальчика

Около дома в Калининском районе Петербурга нашли тело 15-летнего восьмиклассника. Ранее мальчик отправил матери прощальное сообщение, пишет 12 мая «Фонтанка».

По данным издания, тело школьника обнаружил прохожий накануне, он вызвал экстренные службы. Дежурная группа установила, что 15-летний мальчик жил на севере Петербурга. Мать погибшего сообщила, что он ушел гулять с другом, а за несколько минут до того, как нашли его тело, ей пришло прощальное сообщение от сына.

Обстоятельства случившегося будет расследовать СК. Сотрудниками изъяты обувь, телефон и вейп школьника.

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