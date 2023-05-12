Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая

В Москве с 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды для подготовки водоснабжения к отопительному сезону. Работы планируют завершить к 1 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ежегодные плановые отключения горячей воды начнутся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать»,— сказал он.

За время работ специалисты проверят 17 тыс. км тепловых сетей и подготовят к отопительному сезону больше 74 тыс. зданий, из них 34 тыс.— жилые. Максимальный срок отключения воды составит десять дней, добавили в мэрии.

График отключения воды опубликован на сайте Mos.ru.

Олеся Павленко