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В 2023 году в состав ЧФ войдут три ракетных корабля «Каракурт»

В 2023 году состав Черноморского флота РФ пополнят три малых ракетных корабля «Каракурт». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

МРК будут оснащены высокоточными крылатыми ракетами высокой дальности «Калибр». В боевой состав флота также войдет патрульный корабль.

Разработчиком МРК является ЦМКБ «Алмаз». Первый «Каракурт» был заложен в конце 2015 года и спущен на воду в 2017-м. Малые ракетные корабли проекта «Каракурт» ранее проходили службу в Балтийском море.

Анастасия Донскова

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