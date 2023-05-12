Уфимец похитил около полумиллиона рублей с карты своей бабушки

Калининский районный суд Уфы приговорил 34-летнего Евгения Горбунова к четырем годам колонии особого режима и удовлетворил требования о возмещении ущерба. Он признан виновным в краже с банковского счета (пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, подсудимый попросил у своей 78-летней бабушки банковскую карту под предлогом перевода ему денег в качестве зарплаты и через мобильное приложение подключил ее к своему номеру телефона. Получив доступ к счету, он тратил деньги на оплату онлайн-покупок и переводы другим людям. Таким образом он похитил у пожилой женщины около 470 тыс. руб. Чтобы скрыть отсутствие денег, он с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой.

Подсудимый признал вину. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Майя Иванова

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