Акционеры комбината «Магнезит» снова не получат дивиденды из-за отсутствия чистой прибыли

Совет директоров ПАО «Комбинат „Магнезит“» (входит в группу «Магнезит») рекомендовал общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2022 года. Причина в отсутствии чистой прибыли. Такое решение принято 11 мая, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Годовое общее собрание акционеров назначено на 21 июня.

По данным «СПАРК Интерфакс», в 2022 году чистый убыток комбината «Магнезит» превысил 787 млн руб. Это в 6,6 раза больше, чем в 2021 году – 118 млн руб. Выручка предприятия при этом выросла с 7,8 млрд до 8, 2 млрд руб. Компания не начисляла дивиденды акционерам с 2013 года.

ПАО «Комбинат „Магнезит“» расположен в Сатке Челябинской области. Входит в группу «Магнезит», которая является крупнейшим производителем огнеупорных материалов в России.