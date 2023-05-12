Тюменца отправили в колонию за убийство трехмесячной дочери

Тюменский областной суд признал 42-летнего Вячеслава Фисенко виновным в убийстве малолетнего, совершенного с особой жестокостью (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в покушении на убийство двух людей (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 20 лет с ограничением свободы на 1,5 года.

Установлено, что вечером 20 октября 2022 года тюменец в своем доме на улице Оренбургская проводил время вместе с сожительницей и общей знакомой. Из-за возникшей личной неприязни под воздействием алкоголя подсудимый избил сожительницу: нанес ей множественные удары руками, ногами, металлической трубой по голове и телу. Затем избил и свою трехмесячную дочь.

После этого он стал угрожать убийством находившейся в комнате общей знакомой. Трехмесячный ребенок от полученных травм скончался, гражданская жена выжила.

Ранее в Екатеринбурге женщину осудили за убийство новорожденного ребенка. Сообщалось, что женщина, скрывавшая свою беременность, дома самостоятельно родила мальчика. Не желая оставлять ребенка она зажала новорожденному рот и нос, в результате чего у него наступила асфиксия и он скончался. Вину екатеринбурженка признала.

Диана Сунагатуллина

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