Жителя Удмуртии приговорили к 17 годам колонии за нарушение половой неприкосновенности пяти мальчиков

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 51-летнему жителю Ижевска, которого признали винновым в неоднократных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, мужчина в 2021 году в торговых центрах и игровых клубах знакомился с мальчиками 11-14 лет. Он угощал их продуктами питания, оплачивал некоторые потребности и входил в доверие. В отношении пяти детей он совершил преступления сексуального характера.

При этом никто из потерпевших и их близких в правоохранительные органы не обращался. Действия мужчины выявили сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Свою вину обвиняемый признал частично. По приговору суда ближайшие 17 лет мужчина проведет в исправительной колонии особого режима.