Бизнесменам, поставившим в краевые больницы технический кислород вместо медицинского, грозят длительные сроки лишения свободы

Пермских бизнесменов Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, поставивших в краевые больницы технический кислород вместо медицинского, попросили приговорить к девяти и восьми годам лишения свободы и оштрафовать на 1,2 млн руб. каждого. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Уголовное дело рассматривается в Свердловском суде Перми. По версии следствия, в 2021 году обвиняемые продали в больницы Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового жидкий технический кислород вместо медицинского. Всего таким образом в медицинские учреждения было поставлено более 500 тонн технического кислорода.

Приговор подсудимым огласят 22 мая.