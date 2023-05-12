На трассах в УрФО ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

На трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим повышенной из-за пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Такое решение «Уралуправтодор» принял из-за возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами вблизи дорог федерального значения.

Сейчас для работы по предотвращению ЧС организован оперативный штаб, ведется круглосуточный контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием, состоянием видимости, обнаружением термических точек и очагов возгорания. Так, при обнаружении задымления проезжей части теперь вводится временное ограничение скорости до 70 км/ч.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Свердловская область сейчас занимает первое место среди регионов России по площади природных пожаров. Сейчас в регионе горит более 50 тыс. га леса. На втором месте находится Тюменская область, где сейчас восемь пожаров на площади 7,5 тыс. га.

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