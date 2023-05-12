Суд в Миассе оштрафовал майнера за хищение электроэнергии на 538 тыс. рублей

Миасский городской суд в связи с возмещением ущерба прекратил уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, похитившего электроэнергию на 538 тыс. руб. в ходе майнинга криптовалюты. Фигуранту назначен судебный штраф в 10 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Факт хищения электроэнергии в августе прошлого года выявили сотрудники филиала «Россети Урал» в ходе проверки в деревне Боровое Чебаркульского района. Они установили, что южноуралец взломал счетчик электроэнергии в используемом помещении, чтобы снизить объем учета потребляемых ресурсов. В дальнейшем он подключил сетям оборудование для добычи криптовалюты («майнинговую ферму»). Объем неучтенной электроэнергии составил 453,6 МВт*ч, или 538 тыс. руб.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело о причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб энергетической компании.