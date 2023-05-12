Продажи коммерческих автомобилей группы ГАЗ выросли на 21%

Продажи новых легких коммерческих автомобилей группы ГАЗ на российском рынке в январе-апреле выросли на 21% к первым четырем месяцам 2022 года, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам отчетного периода холдинг реализовал 13,5 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апреле 2023 года продажи ГАЗ выросли на 112% к апрелю прошлого года, до 4 тыс. автомобилей, говорится в отчете АЕБ. Доля рынка ГАЗ по итогам четырем месяцев составила 7,7% против 3,9% годом ранее. Самыми продаваемыми автомобилями стали «Газель» и «Соболь».

В целом апрель ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей на 70,6%, в России реализовано 54,2 тыс. машин.

Владимир Зубарев