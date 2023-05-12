Татарстан проведет первый конный пробег продолжительностью 38 дней

Татарстан планирует организовать первый конный пробег длиной 38 дней. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Мероприятие стартует 24 июля с территории Казанского ипподрома. На старт выйдут шесть лошадей. Они финишируют 30 августа в Майминском районе Республики Алтай у памятника «Алтай — сердце Евразии» на берегу реки Катунь.

В пути участники проведут 38 дней. Всего им предстоит пройти через восемь районов Татарстана и девять субъектов РФ. Протяженность маршрута составит свыше 3 тыс. км.

Как писал «Ъ-Казань», глава Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в Майминском районе Республики Алтай центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» на территории 9486 га. Предполагается, что центр будет вести мониторинг состояния животных, заниматься их искусственным разведением, а также туризмом — организовывать круглогодичные маршруты для семейного отдыха, образовательных программ, наблюдения за дикими животными в условиях естественной среды.

"Ъ-Казань"