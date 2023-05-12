На поддержку участников СВО Башкирия направит дополнительно 2,4 млрд рублей

Планируемые расходы бюджета Башкирии в 2023 году вырастут на 21,4 млрд руб. до 306,5 млрд руб., сообщила на заседании комитета Курултая республики первый замминистра финансов Башкирии Наталья Калугина.

Предлагается дополнительно направить 2,4 млрд руб. на предоставление мер соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям. Также 2 млрд руб. выделят на реализацию инфраструктурных проектов во вновь образованных регионах России. Объем резервного фонда правительства республики будет увеличен на 4,5 млрд руб.

Доходы бюджета Башкирии вырастут на 18,9 млрд руб., до 286,2 млрд руб. Планируется увеличить план поступления налоговых и неналоговых доходов на 17 млрд руб., из них на 8,5 млрд руб. — по налогу на прибыль организаций, на 4,5 млрд руб. — по налогу на доходы физлиц. Дополнительная помощь из федерального бюджета и безвозмездные поступления от государственных организаций составят 1,9 млрд руб. Дорожный фонд республики будет увеличен на 4,7 млрд руб. до 35,2 млрд руб.

Дефицит бюджета в текущем году возрастет на 2,5 млрд руб. и составит 20,3 млрд руб. Для его покрытия правительство намерено взять банковские кредиты на 1,7 млрд руб.

«Бюджет очень напряженный, поэтому все штрафы вовремя платить надо»,— отметила председатель комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Рида Субханкулова.

Ранее сообщалось, что на предоставление мер соцподдержки участникам спецоперации и членам их семей выделят более 4 млрд руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте