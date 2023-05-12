Жилые дома попали в зону подтопления в Иркутской области и в Красноярском крае

В Иркутской области подтоплены более 100 жилых домов в двух селах Токма и Преображенка. В этих районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Из подтопленных домов спасателями МЧС России в пункт временного размещения эвакуированы 26 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

По состоянию на утро 12 мая уровень воды на реке Непа составляет 642 см при критической отметке 590 см, на Нижней Тунгуске - 944 см при критической отметке 890 см.

«В подверженных паводку северных районах для мониторинга складывающейся ситуации задействован вертолет Ми-8 МЧС России. В населенных пунктах дежурят спасатели МЧС России с плавсредствами. Населению оказывается адресная помощь», - говорится в сообщении ведомства.

В Красноярском крае затоплены два дома и 53 приусадебных участка, наблюдаются переливы дорог на пяти участках. «Прогнозируется риск возникновения происшествий, связанных с затоплением пониженных участков местности, подмывом дорог от разлива рек Чулым, Кан, Кача, Мана, Кемчуг и их притоков. Также возможно ухудшение паводковой обстановки на реках двух районов – Енисейского и Туруханского», - отмечают в МЧС Красноярского края.

В целом, паводковая обстановка развивается по благоприятному сценарию, считают в региональном ведомстве. «Развитие весенних процессов проходит с частыми периодами потепления и похолодания, что благоприятно для постепенного «схода» снежного покрова», - говорится в сообщении МЧС региона.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова