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Завод кормов для рыбы построят в Азовском районе к середине 2024 года

Компания «Икориум» инвестирует 800 млн руб. в строительство завода по производству кормов для рыб мощностью 30 тыс. т в год. Запуск производства инвестор запланировал на середину 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Завод располагается в индустриальном парке Новоалександровском. Общая площадь предприятия составит 5 тыс. кв. м. На заводе будут производить корма для осетра, форели, лосося, кеты, белуги и т.п. Помимо цехов на территории предприятия будут вспомогательные помещения для хранения сырья и готовой продукции. На заводе будет создано 180 новых рабочих мест. В данный момент готовность предприятия составляет 70%.

«В текущем году на субсидирование предприятий рыбохозяйственного комплекса определено почти 116 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Финансовая поддержка отрасли позволит увеличить объемы производства и расширение видового состава продукции»,— цитирует пресс-служба правительства первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова

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