В Челябинской области осудили организатора еще одной ячейки «Свидетелей Иеговы»

Ашинский городской суд Челябинской области вынес приговор организатору ячейки экстремистской религиозной организации. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации») и приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права руководить религиозными организациями в течении трех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Деятельность религиозной группы, аффилированной с организацией «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (признана экстремисткой и запрещена в РФ решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года), пресекли в 2022 году сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Организатору ячейки удалось вовлечь в нее около двадцати сторонников. «Иеговисты проповедуют ряд деструктивных постулатов: неподчинение законам государства, непризнание государственной символики, превосходство своей религии над другими, запрет на военную службу и участие в общенародных выборах, отречение от семьи, отказ от переливания крови»,– сообщает УФСБ России по региону.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2022 года Ашинский горсуд вынес приговор местному жителю по аналогичному обвинению.