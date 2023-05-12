В двух районах Кубани полностью завершили яровой сев

Весенний сев полностью завершили аграрии Каневского и Приморско-Ахтарского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На финишную прямую вышли Белоглинский, Кавказский, Тихорецкий и Тбилисский районы. Как сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев, весенняя посевная кампания в Краснодарском крае завершена более чем на 75% от запланированных площадей — около 1,3 млн га пахотных земель.

«Сейчас идет сев подсолнечника, сои, риса и кукурузы. Невзирая на капризы погоды, в поля выходит более 500 единиц современной сельхозтехники. Уверен, что с задачей по обеспечению продовольственной безопасности страны Кубань справится»,— отметил губернатор.

По данным краевой администрации, доля отечественных семян в регионе составляет от 40 до 80%. Семена риса — на 100% местной селекции, сои — на 90%.

В 2023 году под сахарную свеклу отвели 188 тыс. га, под подсолнечник — 433 тыс. га, кукурузу — более 446 тыс. га и сою — почти 173 тыс. га. В полном объеме были заготовлены семена, удобрения и топливо для сельхозмашин.

Сельхозпроизводители уже завершили сев свеклы, сообщают краевые власти. На 88% от плана выполнены работы по севу подсолнечника, на 76% — кукурузы, на 45% — сои и 38% — риса.

Андрей Пугачев

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