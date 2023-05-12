Краевые власти определи функции нового агентства сопровождению концессий

Правительство Пермского края издало постановление об утверждении положения о региональном агентстве по сопровождению концессионных проектов. Документ опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно постановлению, агентство является органом исполнительной власти Пермского края, ответственным за реализацию концессионных соглашений (за исключением проектов в сферах ЖКХ и IT). Цель его деятельности — осуществление отдельных полномочий концедента при подготовке и реализации концессий, а также отдельных полномочий публичного партнера при реализации соглашений о ГЧП. В функции агентства будет входить финансово-экономическое, правовое и организационное сопровождение таких проектов. Возглавлять новый орган будет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее губернатором Пермского края.

Указ о создании агентства по сопровождению концессионных проектов губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал 31 марта. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», регистрацией и организацией работы нового органа власти будет заниматься руководитель ГКУ «Дирекция дорожного движения». Сейчас эта дирекция находится в структуре министерства транспорта и занимается контролем за строительством моста через Чусовую в формате государственно-частного партнерства. Решение о создании агентства краевые власти объясняли необходимостью усилить качество работы с концессионными проектами и сосредоточить на каждом проекте узкоспециализированных и профильных специалистов.