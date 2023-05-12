На развитие туризма Башкирии направят более 700 млн рублей

В 2022 году были одобрены заявки Башкирии на федеральную поддержку в сфере туризма на сумму более 700 млн руб., в том числе 335,5 млн рублей — на развитие инфраструктуры туризма, 208 млн руб. — на проектирование туристского кода центра Уфы, 188 млн. руб. — на популяризацию школьного туризма, около 6 млн. рублей — на проведение международного Уфимского марафона. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании правительства региона.

Средства будут выделены в виде субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям, отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Отбор заявок на получение грантов будет проходить на конкурсной основе. Размеры грантов составят 3-10 млн руб., при этом участники конкурса должны вложить в проекты не менее половины их стоимости.

Андрей Назаров поручил обеспечить освоение выделенных средств до декабря текущего года.

По словам господина Назарова, в прошлом году объем туристского потока в Башкирии составил 1,9 млн поездок. По этому показателю республика на третьем месте в ПФО и на 13-м — в России. Это неплохо, отметил он, но потенциал региона «намного выше», и «необходимо повышать уровень сервиса, улучшать инфраструктуру, позиционировать республику как регион для круглогодичного семейного отдыха».

Майя Иванова

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