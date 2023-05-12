На конкурсе по выбору главы Ильинского округа водитель будет конкурировать с и.о. главы

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ильинского округа допустила к конкурсу обоих заявившихся претендентов - и. о. главы Виталия Пепеляева и водителя Евгения Рудакова.

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«Оба претендента прошли конкурсный отбор, специальная комиссия рекомендовала их кандидатуры к рассмотрению на заседании Думы 24 мая», – сообщает телеграм-канал «На местах».

Прежний руководитель муниципалитета Анатолий Красноборов ушел в отставку 1 марта. Он был избран главой Ильинского муниципального района в 2011 году, в 2016-м переизбрался на новый срок. После преобразования района в городской округ в 2019 году вновь заявился на выборы руководителя муниципалитета и сохранил за собой эту должность.