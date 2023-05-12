«Перспективы экспорта кубанской молочной продукции пока нулевые»

В 2023 году серьезным риском для молочной отрасли стало снижение потребительского спроса, считают в Национальном союзе молока (Союзмолоко). При этом производство продолжает расти. По данным союза, за два месяца этого года прирост составил порядка 8% в сельхозорганизациях. Эксперты уверены: нужно искать новый баланс на рынке. О перспективах молочного рынка Краснодарского края «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.



Константин Синецкий

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«Как и по России в целом, в Краснодарском крае падение покупательской способности населения и большие складские запасы давят на цену сырья. Образовался переизбыток готовой продукции на складах. Причем эта продукция была произведена из дорогого сырья, когда оно было на ценовом пике.

Закупочная цена на сырое молоко в Краснодарском крае вернулась на уровень двухлетней давности — до 30 руб. за литр молока для тех, кто не имеет долгосрочных контрактов. И наблюдается тенденция к ее дальнейшему снижению. Крестьяне уже грозятся сократить поголовье молочного стада КРС, если цена уйдет за грань рентабельности.

На период снижения закупочных цен необходимо подключать меры государственной поддержки — субсидиями за литр молока доплачивать производителям, чтобы они получили свою прибыль.

На социальные продукты, такие как молоко, кефир, сметана, спрос упал незначительно. А вот дорогие молокоемкие, например сыры, стали покупать существенно меньше. И восстановления спроса пока не наблюдается.

В среднем уровень реализации готовой молочной продукции на Кубани в первые месяцы этого года снизился на 5–7% по разным позициям по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Мы работаем над тем, чтобы дальнейшего падения не произошло. Кубанское молоко востребовано в других регионах, например в Крыму. И стабильно туда поставляется. Думаю, что с началом курортного сезона ситуация с ценами улучшится.

А вот перспективы экспорта кубанской молочной продукции пока нулевые. Всего ветеринарные процедуры для экспортируемой продукции занимают около 30–40 суток. Я не знаю видов кисломолочной продукции, которые после такой проверки оставались бы кому-то интересными. Сроки годности после этого будут на исходе, и ее просто не успеют реализовать конечному потребителю. Если продукт пригоден для продажи на внутреннем рынке, значит его качество достаточное, и нужно убирать искусственные барьеры и руководствоваться только требованиями стран-импортеров. Тогда у продукции с небольшими сроками годности экспортные перспективы будут».

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