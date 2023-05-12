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В Мамадышском районе планируют открыть первый в Татарстане розарий

На промплощадке «Вятка» в Мамадышском районе планируют запустить первый в Татарстане розарий. Об этом заявил бизнесмен Ромик Палян, передает пресс-служба района.

В настоящее время господин Палян занимается оптовой торговлей цветами. Товар он получает из российских городов, а также из Кении, Эквадора и Голландии. Его компания обеспечивает цветами свыше 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

Он намерен запустить производство осенью 2023 года. На 1 га земли в теплицах он планирует выращивать до 40 тыс. роз в неделю. Все главные процессы на производстве будут автоматизированы.

"Ъ-Казань"

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