В станице Петровской запретили движение автомобилей по мосту через канал из-за угрозы обрушения

В станице Петровской Славянского района запретили движение автомобилей по мосту через канал между хуторами Водный и Галицын из-за угрозы обрушения.

Соответствующий приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Компания «Стройпроект» провела обследование сооружения и выявила, что опоры и пролеты моста сильно изношены и подвержены интенсивному разрушению, что может привести к полному обрушению конструкции.

На время запрета на аварийном участке выставят предупредительные знаки. Объезд участка обозначен маршрутом Славянск-на-Кубани — станица Петровская — поселок Целинный — село Ачуево, станица Петровская — поселок Забойский. Срок ограничения не уточняется.

Анастасия Донскова

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