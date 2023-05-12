В Перми расселят историческое здание пожарной каланчи на ул. Куйбышева

Правительство Прикамья утвердило порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на расселение жилых помещений в пожарной каланче на ул. Куйбышева, 11. Как уточняется в постановлении правительства, помещения в каланче признаны непригодными для проживания. Средства на расселение жилья на ул. Куйбышева, 11 будут предоставлены в рамках региональной госпрограммы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что граждане проживают в здании пожарного депо на ул. Куйбышева, 11 на условиях соцнайма. Власти Перми приобретут другое жилье нанимателям с помощью межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Размер субсидий на покупку недвижимости будет рассчитываться, исходя из средней расчетной стоимости жилья в регионе на 1 квартал этого года и общей площади расселяемой квартиры в каланче. Квартира, комната или жилой дом могут быть куплены как на первичном, так и на вторичном рынках.

Здание пожарной каланчи, по данным государственного архива Пермского края, было построено в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко при существующей в те времена второй полицейской части. В настоящий момент объект вместе с участком в 3,1 тыс. кв. м находится в федеральной собственности и передан в пользование МЧС. В нем и сегодня располагается пожарная часть, а также работает пожарно-техническая выставка. Ранее сообщалось, что администрация Перми планирует получить объект в собственность, а в дальнейшем – передаст его театру «У Моста», который находится в соседнем здании перестроенной конюшни, ранее принадлежавшей пожарной команде, и испытывает сильную нехватку площадей. В конце 2021 года стало известно, что здание бывшей пожарной каланчи примут в краевую собственность для подведомственной структуры министерства территориальной безопасности Прикамья. Здание каланчи планируется реставрировать.