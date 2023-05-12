Нелегальный кредитор под видом ломбарда работал в Удмуртии

За январь-март 2023 года в Удмуртии обнаружили одну организацию, которая незаконно выдавала займы. Функционировала компания под видом ломбарда. При этом нелегальный кредитор в нарушение закона не имел в наименовании юрлица слово «ломбард» и не состоял в государственном реестре ломбардов, сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что информация о нелегальных организациях вносится в предупредительный список. Как отметила управляющий Отделением-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина, в списке находится более 9 тыс. таких организаций, 36 из них действовали в Удмуртии.