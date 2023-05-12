Налоговая потребовала банкротства компании «Нью-йорк пицца франчайзинг»

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании банкротом ООО «Нью-Йорк пицца франчайзинг». Сумма исковых требований, указанная в карточке дела, составила 5,5 млн руб. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания является владельцем товарных знаков NYP, New York Pizza, Kuzina. Ее совладельцы на февраль 2021 года: Ирина Старинцева (26,32%) и Эрик Шогрен (73,68%), основавший в Новосибирске сеть ресторанов быстрого питания New York Pizza, а также сеть кондитерских Kuzina.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова