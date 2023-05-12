Дом сгорел у семьи с тремя детьми в Камбарке

Вечером 11 мая в Камбарке на улице Максима Горького загорелось частное хозяйство у многодетной семьи. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, возгорание заметил ребенок, который сообщил об этом отцу. Однако самостоятельно потушить пожар не ужалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Расположенные на участке постройки располагались близко друг к друге, в результате чего пламя быстро распространилось и охватило крышу дома. К прибытия пожарных, оказавшихся на месте через 3 мин. после вызова, здания горело открытым пламенем.

В доме находилось трое детей, старшему из которых 13 лет. Хозяйка дома успела вывести их и взять вещи.

«Стоит отметить, что помощь в тушении пожара оказывало и население. На подмогу сбежались все соседи. Никто не стоял в сторонке, не снимал на телефон. К сожалению, дом сгорел, но главное — никто из семьи не пострадал»,— сказано в сообщении ведомства.

