В Иркутске будут судить группу местных жителей за организацию азартных игр

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году один из организаторов вовлек в преступную схему четырех своих знакомых и распределил между ними роли. Азартные игры проводились в арендованном в цокольном этаже многоквартирного дома помещении. В качестве крупье, администраторов, контролеров, кассира и охранника были привлечены 15 человек.

Посетители посещали заведение только по приглашению с соблюдением мер конспирации.

В феврале 2021 года сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность. В ходе обысков правоохранители изъяли покерные столы, стол с рулеткой, более 50 игровых автоматов, игральные фишки, карты и деньги.

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Лолита Белова