В Башкирии установили тарифы на перемещение и хранение маломерных судов на спецстоянках

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии установило базовые уровни тарифов на перемещение и хранение маломерных судов на спецстоянках. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Базовый уровень тарифов за перемещение задержанного маломерного судна длиной до 6 м составляет 9,2 тыс. руб., судна до 10 м —10,8 тыс. руб., плавсредства до 20 м — 15,5 тыс. руб. Размер тарифа за их хранение установлен, соответственно, в 61 руб. 73 руб. и 93 руб. в час. Эти услуги необходимо оплатить в течение месяца.

Майя Иванова

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