МВД подтвердило задержание жителей Перми, собиравших деньги от имени Маргариты Симоньян

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Татарстана задержали трех жителей города Перми. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, они «подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Злоумышленники создали несколько телеграм-каналов, которые велись от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Постепенно число их подписчиков превысило сто тысяч. Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов Российской Федерации. Суммы переводов достигали 20 тыс. руб.. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн руб.», - рассказала Ирина Волк.

Следователем отдела полиции «Савиново» УМВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.