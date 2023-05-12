В Ижевске 15% опрошенных жителей выбирают летний отпуск на море

В столице Удмуртии 15% опрошенных местных жителей считают, что летний отпуск лучше провести на море, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 12% респондентов думают, что лучше остаться дома, а каждый девятый — на даче или в деревне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом каждый десятый ижевчанин уверен, что лучше во время отпуска находиться в России. В частности, Крым предпочли 8% респондентов, курорты Краснодарского края — 6%. Еще 3% за то, чтобы провести отпуск на речке или озере.

Однако 3% ижевчан выбрали отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Турция и Египет, выделенные отдельно, набрали 2 и 1% голосов соответственно. По 2% голосов у таких вариантов отдыха как поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента.

При этом среди женщин в приоритете отдых на море или даче, у мужчин — дома.