Татарстан займется восстановлением еще одного города в Луганской народной республике

Татарстан будет заниматься восстановлением города Рубежное в Луганской народной республике. Данный город будет вторым после Лисичанска, который республика взяла под свое шефство. Соглашение о сотрудничестве подписали глава правительства Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы республики Асгат Сафаров, вице-премьер региона Евгений Варакин, глава правительства ЛНР Сергей Козлов и и. о. главы администрации города Рубежное Сергей Хортив, передает госагентство «Татар-информ».

Основной задачей Татарстана в Рубежном будет восстановление жилых домов и соцобъектов, где проживают около 10 тыс. человек. «В отличие от Лисичанска здесь ситуация немного лучше: у людей есть свет, газ и водоснабжение», – сказал господин Варакин.

"Ъ-Казань"