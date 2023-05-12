В Челябинской области сократилось поголовье сельхозживотных

В первом квартале 2023 года в Челябинской области сократилось поголовье сельскохозяйственных животных, а также производство основных видов продукции животноводства. Значительнее всего снизилось число свиней – почти на 12% по сравнению с январем-мартом 2022 года, до 758,8 тыс. голов. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона в январе-марте 2023 года.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на конец марта составляло 215,2 тыс. голов, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. В том числе коров стало меньше на 6% (всего 103,9 тыс.). Поголовье овец и коз сократилось на 5,4%, до 134,3 тыс., птицы – почти на 3%, до 21,3 млн. В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4,7%, свиней – на 11,7%, овец и коз – на 23,1%, птицы – на 2,8%.

С сокращение численности животных падает производство основных видов продукции животноводства. Так, скота и птицы на убой (в живом весе) хозяйства всех категории произвели на 6,6% меньше, чем годом ранее. Всего – 101,2 тыс. т в январе-марте 2023 года. Производство молока снизилось на 1,9%, до 68,1 тыс. т, яиц – на 2,5%, до 395,7 млн штук.