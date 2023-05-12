ВГУ планирует построить университетский храм

Крупнейший в Черноземье Воронежский государственный университет (ВГУ) до 2032 года может направить более 1,1 млрд руб. в модернизацию инфраструктуры и строительство новых объектов, сообщается в программе развития вуза, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, планируется строительство университетского храма на территории главного корпуса ВГУ, где до революции располагался ныне разрушенный монастырь. «Строительство храма на территории бывшего монастыря позволит не только восстановить историческую справедливость по отношению к утраченным религиозным ценностям, но и усилить нравственно-религиозный компонент в воспитании студенчества»,— говорится в программе. Возведение храма может занять шесть лет с 2024 по 2030-й, оценка стоимости работ пока не раскрывается.

Инициативу строительства храма на территории ВГУ уже поддержал воронежский митрополит Сергий. Сама идея была «высказана преподавателями и студентами», сказано в программе развития вуза

Также университет включил в программу строительство нового общежития на 400 мест на улице Фридриха Энгельса, 10. Стоимость здания площадью 9,2 тыс. кв. м может составить 633,9 млн руб.

Помимо этого в концепции сказано, что у вуза есть «потребность» в завершении проекта спального корпуса площадью 2,9 тыс.кв. м на турбазе «Веневитиново» в Новоусманском районе. Стоимость этих работ «уточняется».

Включающая эти строительные проекты программа развития ВГУ была утверждена Минобрнауки РФ в апреле. Концепция стала первой утвержденной среди вузов региона.

Как на работе вузов региона сказывалась мобилизация — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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