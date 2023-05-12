Жителя Краснодара задержали за попытку перекинуть пакет с мобильниками и алкоголем за забор колонии

В Краснодаре задержали мужчину 1978 года рождения, который пытался перебросить через ограждение исправительной колонии пакет с алкоголем и мобильными телефонами. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

«При личном досмотре гражданина в принадлежащем ему пакете было обнаружено четыре мобильных телефона и четыре пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 4 литра»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего начали проверку. Сотрудники правоохранительных органов намерены передать собранные в отношении мужчины материалы в суд с требованием привлечь краснодарца к ответственности по ст. 19.12 КОАП РФ (попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах). В случае признания вины злоумышленника ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Анастасия Донскова

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