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На Дону призванных на военные сборы не будут отправлять в зону СВО

Жителей Ростовской области, отправившихся на военные сборы, не будут направлять в зону проведения СВО, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

В рамках военных сборов дончан ждет подготовка к несению военной службы. Сборы позволяют проверить работу комиссариатов и военных частей.

«Хочу отметить, что текст указа «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году» идентичен тексту указа 2022 года, при этом все участники прошлогодних сборов не принимали участие в СВО»,— цитирует пресс-служба правительства Вадима Артемова.

Военные сборы продлятся не более двух месяцев.На период сборов рабочие места военнообязанных остаются за ними. Призванным полагается выплата среднего заработка и выплата оклада по воинской должности и званию.

Неявка на военные сборы влечет административную ответственность.

Анастасия Назарова

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