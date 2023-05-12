Жительницу Удмуртии подозревают в подделке результатов экзаменов иностранцев для получения вида на жительство

В столице Удмуртии задержали местную жительницу, которую подозревают в организации канала незаконного пребывания в России иностранцев. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщина с использованием служебного положения фальсифицировала результаты сдачи экзаменов по знанию русского языка, истории и основам законодательства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В результате иностранцы получали вид на жительство, что позволяло им осуществлять трудовую деятельность и создавало условия для незаконного пребывания в регионе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.