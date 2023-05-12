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За квартал ЦБ выявил в Челябинской области десять нелегальных кредиторов

В январе-марте Центробанк обнаружил в Челябинской области десять компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они занимались выдачей займов населению без разрешения регулятора, сообщают в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего нелегальные кредиторы действовали под видом ломбардов и микрофинансовых компаний. Их офисы находились в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Копейске и Усть-Катаве. Некоторые из них работали под вывесками сервисов по ремонту техники или салонов проката автомобилей. У некоторых вообще не было фактического адреса, они продвигали свои услуги в соцсетях.

В ЦБ напоминают, что выдавать на постоянной основе кредиты или займы могут только компании, имеющие соответствующую лицензию или включенные в специальные реестры. «Перед заключением договора с любой финансовой организацией важно убедиться, что ее нет в предупредительном списке Банка России, который содержит информацию о субъектах с выявленными признаками нелегальной деятельности»,- говорит управляющий челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

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