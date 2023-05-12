Компании группы «Ромекс» предоставят участки в Благовещенске для центра Ozon

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении ООО «Оптово-распределительный центр Уфа» двух участков в Благовещенске в аренду без торгов для строительства оптово-распределительного центра маркетплейса Ozon.

Площадь смежных участков, расположенных на улице Социалистической, составляет 160,3 тыс. и 86,4 тыс. кв. м. Об участка предназначены для размещения складов. Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договор аренды.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в масштабный инвестиционный проект составит 6 млрд руб. На территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» построят складские помещения общей площадью 93 тыс. кв. м. В 2024 году планируется сдать первую очередь центра площадью 60 тыс. кв. м.

ООО «Оптово-распределительный центр Уфа» зарегистрировано в Благовещенске в текущем году. Основным владельцем является президент группы компаний «Ромекс», учредитель ООО «Ромекс-Кубань» Алексей Прокопенко. Краснодарский «Ромекс Групп» основан в 1998 году. Это один из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов юга России. В том числе, компания строит промышленно-логистические объекты и управляет ими.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте