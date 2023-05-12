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Жители Челябинской области в майские праздники чаще всего выезжали в Казахстан и Турцию

Сотовый оператор «МегаФон» проанализировал данные абонентов в роуминге и назвал популярные направления для путешествий в майские праздники среди жителей Челябинской области. Среди выезжающих за границу 57% выбрали Казахстан, 17% — Турцию. В число зарубежных востребованных направлений вошли Белоруссия, ОАЭ и Абхазия.

Среди путешествующих по России южноуральцев 31% отправились в Башкирию. Также часто с 29 апреля по 9 мая жители региона выезжали в Свердловскую область и Татарстан. В Москву и Санкт-Петербург отправились менее 5% путешествующих по стране южноуральцев.

Среди посетивший Челябинскую область в майские праздники туристов каждый третий — житель Свердловской области. Также регион пользовался спросом у гостей из Башкирии, Москвы, Удмуртии, Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.

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