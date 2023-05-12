Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи руководителя «Службы спасения» оштрафовали за пользование служебным автомобилем в личных целях

В Сочи руководителя муниципального учреждения «Служба спасения» оштрафовали за использование служебного транспорта в собственных интересах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

По итогам проведенной проверки выяснилось, что глава службы допустил случай использования автомобиля в выходной день без служебной необходимости и в целях, не связанных с работой организации.

По данному факту возбудили административное дело по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Санкции по данной статье подразумевают выплату штрафа для должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...