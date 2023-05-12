Реконструкцию борисоглебского моста продлили до осени

Срок реконструкции пешеходного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский Ярославской области продлен до 1 сентября 2023 года. Соответствующее разрешение выдал департамент строительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт моста в Борисоглебском

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ремонт моста в Борисоглебском

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ремонт моста начался в сентябре 2022 года, потом работы были продлены на 2023 год. Согласно данным ЕИС «Закупки», по муниципальному контракту реконструкция моста должна закончиться 30 июня, при этом до конца апреля подрядная организация должна согласовать в госэкпертизе дополнительную проектную документацию.

Теперь областной департамент строительства официально продлил сроки еще на две месяца. Стоимость самих работ также подорожала. Изначально реконструкция моста стоила 57,1 млн руб., по дополнительному соглашению к контракту работы оценены уже в 58,5 млн. Подрядчиком остается ООО «Управление подводно-технических работ» из Ярославля.

Андрей Иванов